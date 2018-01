MeToo – kun for kvinder?

100 franske kvinder skrev forleden et åbent brev om #MeToo. De skriver, at voldtægt er en forbrydelse. Punktum. Men det er ikke en forbrydelse at lægge an på en kvinde, selvom det er klodset. Igen punktum. De mener, at #MeToo-kampagnen, der sender mands-svin til slagtebænken uden forudgående rettergang, gør ikke kvinder stærkere og mere autonome. Tværtimod. De skriver, at #MeToo-kampagnen ”gavner kun den seksuelle friheds fjender, de religiøse ekstremister, de værste reaktionære – og alle som i nyviktoriansk kønsmorals navn nu vil bilde os ind, at kvinder er en særlig slags skrøbelige væsener. At vi er børn med et særligt beskyttelsesbehov.” Læs det to gange. Burka og kyskhedsbælte for enden af tunnelen. For kvindernes egen skyld. Naturligvis. De kloge franske kvinder slutter deres åbne brev med at henvise til filosoffen Ruwen Ogien, der forsvarede menneskers frihed til at krænke som en uundværlig frihed for kunstnerisk skaben. I forlængelse heraf skriver de 100 kvinder, at ”kvinder er mere end krop. Vores indre frihed er uantastelig. Men den frihed, som vi sætter så højt, kan hverken være uden risiko eller uden ansvar”. Det skal vi lære vores døtre, mener de. Ja! tænkte jeg.

Hvorpå jeg sekundet efter i en anden avis læste om socialdemokratiske Jasmine Søgaard, der gerne vil ind i politik, og som midt i december modtog en række sms’er fra det ligeledes socialdemokratiske nordjyske medlem Regionsrådet Thomas Hav, som opfordrede hende til at være hans ”tæve”. Hvad Hav mener med det, må man alt efter temperament forestille sig, men det er med garanti noget andet end den gensidige udveksling af valgkampserfaringer, som Søgaard havde bedt om. Ulovligt er det ikke at skrive sådanne beskeder, men da Hav er højere placeret i partiet end Søgaard, forekommer det alligevel mere end, hvad de franske kvinder kalder ”klodsede” tilnærmelser. Når dertil lægges det tydelige ubehag, som lyste ud af radioværten Iben Maria Zeuthen, der forleden introducerede sit nye program på Radio 24/7 ”Stille før optagelse”, hvor kvinder fortæller #MeToo-historier fra den virkelige verden, står det klart, at #MeToo-bølgen er nødvendig og kommet for at blive. Og tak for det.

To umiddelbart modsatrettede synspunkter. Hvor er balancen? Mirakuløst ligger den ligefor: Når man har et professionelt mellemværende skal det være ulovligt at erotisere forholdet. Punktum. Uanset køn. Selvfølgelig. Kvinder må naturligvis nemlig heller ikke benytte sig af deres professionelle overlegenhed til at spille på det erotiske hos en ansat. Ikke mere kontorsex. Med andre ord. Man skal være så gensidigt indforståede, at der faktisk foreligger dokumenter med underskrift. Mindre kan ikke gøre det.

Det vil bane vej for nødvendige sagsanlæg og domfældelse over chefens sjofle sms’er. Og det vil samtidige med rette gøre begge køn til potentielle ofre. Sandt og vigtigt, når vi skal skærme os mod den nypuritanisme og dermed lurende kvindeundertrykkelse, som i disse år kaster skygger ind over den vestlige verden. #MeToo bliver dermed ikke en kvinde-kampagne men en seksuel-overgrebs-kampagne.

At det indtil videre mest har handlet om mænd, der har misbrugt kvinder, er blot et spørgsmål om tid – og radioprogrammer. For kvinder misbruger også. Hvis de får magt. Det skal vi lære vores døtre. Og vores sønner.