Dronningesmil

Prins Henrik døde tirsdag. To gange har Dronningen siden vist sig. Begge gange har hun smilet. Først, da Dronningen gik ud for at se på blomsterne, folk havde lagt foran Fredensborg, og anden gang, da hun fulgte Prinsens kiste ud til rustvognen foran havedøren til Fredensborg.

Reaktionerne faldt prompte. Hvorfor smiler Dronningen? Upassende mente nogle. Men måske er det netop passende. Ja mere end det: Forbilledligt. Især når man er kirkens overhoved.

”Kvinde, hvorfor græder du?”, spørger Jesus Marie Magdalene, da han finder hende ved sin grav, dybt sørgende. Hele kristendommen ligger i det spørgsmål. For han, der var død, men var blevet levende igen, vidste, at der intet er at græde over ved en grav. At den døde er der ikke længere.

Enhver, der har set en død, har set det. Set, at kroppen i de første timer efter døden reduceres til en skal. Til et hylster. Kristendommen forkynder, at ikke alene er den døde, der ikke længere, men vi skal se den døde igen. Derfor er en begravelseshandling i kirken aldrig et ”farvel”, men altid et ”på gensyn”. Den døde er gået forud. Vi andre skal følge efter.

Som kirkens overhoved er det ikke fjernt at forestille sig, at Dronningen i denne tid trøster sig ved sin tro. Og at det er denne tro, der vækker naturlige smil hos hende. Både ved synet af de mange venlige blomster udenfor slottet, og en kølig februarmorgen på Fredensborg bag Prinsens kiste.

Jeg kom her til morgen i tanke om, hvor jeg har læst om smilet midt i sorg. Det er Grundtvig, som i sin store påskesalme ”Tag det sorte kors fra graven”, skriver om Maria Magdalene, der blev trøstet ved Jesu grav:

”Se Marie Magdalene!

Hænder nys hun vred i gru,

Sukked til at røre stene:

Hvor, ak, hvor er Herren nu?

Se af øjets tåreflod,

morgensolen mildt opstod.

I den grav, hvor han har hvilet,

hun har fundet englesmilet”.

Englesmilet lyser over enhver kiste. Englesmilet, lover, at livet genopstår. Som morgensolen en diset vinterdag i Fredensborg Slotspark, hvor en dronning smilende vinkede på gensyn til sin elskede prins.