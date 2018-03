Ghettoplan og tandlægebesøg

Når de gamle på plejehjemmet får børstet tænder, forbedres deres helbredstilstand. Det ved enhver sosu-assistent. Tandsundhed er ikke længere et spørgsmål om udseende. God mundhygiejne forebygger sygdomme og sikrer et sundere liv. Det anerkendes også i ghettoplanen, hvor man inspireret af Gladsaxe Kommune vil samkøre data på forældre og børn, så udsatte børn opdages så tidligt som muligt. At besøg hos sundhedsplejersken og tandlægen passes, er her en afgørende faktor. Derfor er det mærkeligere end mærkeligst, at Folketinget ligeså diskret i disse overenskomstider har opsagt overenskomsten på voksentandlægeområdet med tandlægerne. Fordi tandlægerne søger om for meget tilskud.

Historik: I 2012 fjernede Folketinget 300 millioner kroner i tilskud til voksentandplejen. Forventningen var, at befolkningen fremadrettet ville have en bedre tandsundhed, så Regionerne satte deres bevilling til tandlægetilskud ned fra 1,6 million kroner til 1,3 million kroner. Problemet har imidlertid vist sig at være, at folk går ligeså meget til tandlæge, som de altid har gjort. Deres tænder er ligeså dårlige i 2017 som i 2012. Tandlægerne, der ifølge overenskomsten hverken må hæve eller sænke priserne, har derfor sendt regninger til Regionerne for kr. 1,6 million, som altid. Regionerne er i stigende grad blevet ærgerlige over, at virkeligheden ikke passer til det, man har vedtaget, så nu har man opsagt overenskomsten på voksentandplejeområdet. Simpelthen. Det betyder, at tandlægerne i skrivende stund ikke ved, hvor mange tilskudskroner, de kan søge om på deres patienters vegne. Lang historie kort: Udsigten er, at tandlægerne må afvise patienter. Folk må gå mindre til tandlæge. Også selvom de har brug for behandling.

Der er ikke mange, der har opdaget ovenstående. Jeg ved det kun, fordi min mand er direktør i Tandlægeforeningen. Af samme grund har jeg nu i en årrække fulgt tandlægeområdet fra sidelinjen, og jeg har længe undret mig over den dobbelttydige tilgang, man bredt politisk har til området. På den ene side anerkender man, at det er helt vitalt, at børn kommer til tandlægen. På den anden side sparer man i stigende grad på tandplejeområdet. Uanset, at al forskning taler for, at skal man på sigt spare i sundhedssektoren, skal man investere i tandsundhed.

Konklusion: der er ikke politisk vilje til at anerkende, at folkesundhed er tandsundhed. Undtagen i en ghettoplan.