Gamle mødre er ulækre, gamle fædre er lækre

Borgmester Benedikte Kjær skal være mor igen, selvom hun til december fylder 49. Tillykke! Klaus Riskjær skal også være far igen i en alder af 62. Også tillykke! Herfra.

Officielt tiljubles kun Riskjær. Man vil lykønske uanset, om han ville fylde 100 i år. For fædre kan, ifølge dansk lov, ikke blive for gamle. Men når kvinder er fyldt 45 år, skal de ikke føde længere. Punktum. Faktisk bør de stoppe allerede, når de er 40. Fertilitetsbehandling tilbydes kun på hospitalsklinikker til kvinder, der er henvist inden, de er fyldt 40 år. Privatklinikker kan hjælpe efter det fyldte 40 år, men ikke, nej, når kvinden er 45 år. Lukket for det varme vand. Kun mænd kan bade i fertilitetshjælp hele livet.

Alder og fysik svarer som bekendt ikke altid til hinanden. Derfor er det ulogisk, at man netop i sundhedsvæsenet ikke lader kvindens fysik være afgørende for, hvorvidt man offentligt vil bekoste fertilitetsbehandling. Med mindre selvfølgelig, at den offentlige aldersgrænse for mødres alder intet har med kvindens fysik at gøre. Det kunne se ud som om, at man har lovgivet ud fra andre kriterier, når man også har sat en aldersgrænse for, hvornår en kvinde kan få kunstig befrugtning, selvom hun betaler selv. 45 år. Færdig med fyrre. Njet. Slut. Forbudt.

Benedikte Kjær måtte til udlandet. Og blev gravid. Hvad hun ikke kunne få hjælp til i Danmark. Fordi det åbenbart er forkert. Synes man. Tænker man. Føler man. For fertilitetsloven er tydeligvis en synsnings-lov. Man har lovgivet efter devisen: gamle fædre er distingverede, gamle mødre er ulækre. Selvom det naturligvis ikke er det, man siger.

Man siger i stedet, at mødre ikke må være for gamle af hensyn til barnet. Hvorved det lykkes at mistænkeliggøre den oldsag af en kvinde, der som 46-årig ønsker sig et barn. Hun kan ikke have barnets tarv for øje. Skammeligt. Men det er ikke modne kvinder, der ønsker at føde børn, der skal skamme sig. Det er vores sundhedspolitikere plus-minus dig og mig, der har skammelige reaktionære fordomme om gamle kvinder.

Vi lever i en kultur, der sænker den mentale burka ned over kvinder, som er fyldt 60. De ses ikke. Dyrkes ikke. En af utallige beviser er, at de ikke naturligt indgår som vitale, smukke og begavede skikkelser i samfunds- og kulturliv. Findes ikke som bi- og hovedfigurer i film og serier, som netop det mest naturlige. Hvis en kvinde over 60 ikke er grånet i ét med tapetet, dyrkes hun som undtagelsen, der bekræfter reglen. Kvinder over 60 skal være bedstemødre ikke børnemødre og slet ikke småbørnemødre.

Men, hvis kvinder lever længere end mænd og i stadig højere grad bliver 100, er en spædbarnemor på 60 vel ikke mere klam og uansvarlig, end en spædbarnefar på 62?