Arbejdsgiverne og OK18

Ting jeg ikke forstår:

Hvorfor må skolelærerne ikke selv bestemme, hvor de forbereder sig, når de ikke underviser? Bliver matematikundervisningen bedre af, at man tvinger matematiklæreren til at forberede sig på skolen?

Hvorfor må lærerne ikke have mere ferie end andre faggrupper, hvis det er en naturlig måde, man kan kompensere for deres lave løn?

Hvorfor vil man fjerne den betalte frokost i det offentlige, når man på mange arbejdspladser, især i sundhedssektoren, ikke har tid til at spise frokost, og de dage, man får frokost, er det fordi, man holder møde samtidig?

Hvorfor vil man forhindre sygeplejersker og andet sundhedspersonale i at få udbetalt deres overarbejdstid, så de i influenza-højsæsonen undertiden arbejder 80 timer ugentligt, uden at overarbejdet kommer til udbetaling, fordi det forudsættes at de kan afspadsere overarbejdet om sommeren, hvor enhver ved, at ingen er syge?

Hvorfor gør man med et virvar af regler for alt fra tøjvask til persondata-behandling det tungt at være sundhedspersonale i alle dele af sundhedssektoren, hvorved kostbar tid går fra patienterne?

Hvorfor forestiller man sig, at man kan fastholde lærere, sygeplejersker, læger og tandlæger i deres offentlige jobs, hvis man ikke højner dem med arbejdsforhold og løn, der gør, at de føler sig værdsatte og påskønnede?

Hvorfor har man sat sig mål forud for OK18, der åbenbart er så stramme, at de indrømmelser, man nødvendigvis fra arbejdsgiverside må komme med, vil blive regnet for intet, fordi det vil tage vinter og vår at reparere indtrykket af, at kommune, regioner og stat ikke værdsætter sine medarbejdere?

Hvorfor tror man, at en tydeligvis konfrontatorisk overenskomstforhandling kan fremme en gensidig forståelse mellem parterne om, at den offentlige sektor ikke må vokse yderligere i fremtiden?

Hvorfor tror man, at man ved at stramme budgettet uanset øget efterspørgsel, vil opnå andet end talenttab og en stadig ringere offentlig sektor?

Hvorfor forestiller man sig, at det ingen effekt på sigt vil have på vores folkelige sammehængskraft og demokrati?

Der er meget, jeg ikke forstår. Indrømmet. Helligånden, eksempelvis. Men forskellen på Helligånden og stat, region og kommune er, at det guddommelige kan man ikke kræve skal gå på kompromis. Det kan man af alle andre.

Også statslige arbejdsgivere. Fordi de ikke er magtfuldkomne. Selvom de tydeligvis lige nu opfører sig sådan.