Ting jeg ikke forstår om fri hash

Hvorfor har Christiansborg så lidt tillid til befolkningen, at man tror, at den ved lovliggørelse af cannabis vil gå amok, som en vuggestue i en slikbutik?

Hvorfor er der vedblivende et massivt Folketingsflertal imod frigivelse af hash, når mindst 52% af befolkningen ønsker cannabis legaliseret og kun 27% er imod?

Hvorfor tror man, at man risikerer at flere bliver afhængige, når alle kan finde et sted at købe cannabis ulovligt?

Hvorfor mener man, at folkesundheden har bedre af, at folk hemmeligt køber cannabis, så ingen opdager et eventuelt misbrug, før det er for sent?

Hvorfor vil man hellere bruge millioner på bekæmpelse af hash-kriminalitet fremfor at legalisere hash, få kendskab til købere og dermed forebygge og afhjælpe afhængighed?

Hvorfor tillader man sig et så indskrænket syn på cannabis, at det kun i små doser og til skyhøje priser kan sælges som lægemiddel?

Hvorfor vil man ikke anerkende, at cannabis i århundreder er blevet betragtet som et helsemiddel, der kan være godt for meget?

Hvorfor skal de 12 procent danskere, der har røget hast indenfor det seneste år kriminaliseres, hvis de dyrker cannabis i baghaven?

Hvorfor tillader landspolitikerne sig at ignorere en Overborgmesters begavede forslag til en statsstyring af hash-handlen, når de københavnske politikere har den største erfaring med hash-kriminalitet af alle?

Hvorfor har man gjort sig politisk døve overfor udenlandske erfaringer, som viser, at der intet er at tabe, men alt at vinde ved at frigive hashhandlen?

Hvorfor tror Folketingets lovgivere, at de opnår vælgerforståelse ved at fastholde en hash-lovgivning, der så åbenlyst og uværdigt bliver ignoreret?

Hvorfor vil Folketingsflertallet hellere lade politiet kæmpe med livet som indsats mod pusherkriminelle fremfor at udstede en lov, der er i overensstemmelse med det liv, befolkningen lever?

Enhver må spørge sig selv.

Hash-loven er ikke et lille spørgsmål, det er principielt. For argumentresistensen illustrerer, hvor langt vores Folketingspolitikere vil gå for at håndhæve deres udgave af virkeligheden. En principiel magtkamp mod virkeligheden, som det ikke koster den enkelte politiker det fjerneste af udkæmpe. Prisen betales suverænt af små mennesker, der ingen stemme har i debatten.

De små mennesker, som man på Christiansborg netop hævder, at den nuværende lovgivning beskytter.

Men den nuværende lov beskytter ingen. Bortset fra handlen i Pusherstreet.