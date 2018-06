De ansatte deres familiemedlemmer, og fik dem på den måde herop. De modtog økonomisk støtte fra rabiate muslimske trossamfund. De underviste og opfordrede til hellig krig. Drenge og piger blev ikke behandlet ens. Kun fantasien sætter grænser for synderegistret hos de muslimske friskoler, som har fået frataget deres statstilskud.

Men det er ikke forbeholdt muslimske friskoler at undervise ufrit. Andre friskoler har igennem årene udnyttet friskoleloven og ignoreret intentionen Folkeskolens demokratiske tradition, der senest har fået et selvstændigt afsnit, således at Folkeskolens Formålsparagraf stk. 3 lyder: ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”. Desværre er der et par friskole, der ligesom har læst forbi denne paragraf. I disse årtier ikke kun Tvindskole-typer også muslimske friskoler.

Åndsfriheden er under pres. Jeg har mødt politikere, der mener, at man skal lukke samtlige friskoler, der har et religiøst udgangspunkt. Ud fra den tanke, at skolen handler det om viden – ikke om tro. Men åndsfrihed er andet og mere end tro. Det er også kultur. Og dermed gensidig forståelse og tillid mellem hjem og skole. Man er ikke nødvendigvis religiøs fundamentalist, hvis man sætter sit barn i en grundtvig-koldsk friskole. Men man har muligvis en holdning om, at det er godt for børn at synge en højskolesang og en salme dagligt. Den politiske irritation over de muslimske friskoler er imidlertid massiv. Blandt andet af den grund, nedsatte undervisningsministeren i vinter en hurtig arbejdende arbejdsgruppe, der skulle se på, hvordan man fremover kan undgå, at især nye friskoler omgår forpligtelsen til at undervise i og respektere demokratisk tænkning og grundregler i deres skoleform.

Noget af det første, vi i arbejdsgruppen undrede os over, var, om man i forældrekredsen bag de lukkede friskoler mon havde været klar over, at deres skole ikke levede op til demokrati-kravet i Folkeskoleloven? Vidste man i den såkaldte initiativkreds bag en ny friskole alt det, som man lovpligtigt skal leve op til, hvis man vil begynde en friskole?

Derfor forslog vi, at bevidstheden om forpligtelsen på stk. 3 i Folkeskolens Formålsparagraf styrkes. Ved, at den skrives ind i friskole-loven, så er der ikke er noget at tage fejl af. Og at den lægges ud på friskolens hjemmeside, når skolen er blevet dannet. Dertil kommer, at initiativkredsen bag en ny skole bør pålægges at underskrive en erklæring indeholdende en række udsagn, der indikerer, at skoleinitiativet er baseret på en intention om at ville opfylde lovens frihed og folkestyre- og uafhængighedskrav. Vi opfordrer til, at hver enkelt i initiativkredsen skal besvare spørgsmål, der belyser vedkommendes intention med skolen, hvorpå Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) ser, om svarene giver anledning til bekymring.

At grundlægge en ny skole er ikke som at åbne en isbod. Det er stort, og bør ikke forbigås i tavshed, når en initiativkreds er kommet igennem godkendelsesprocessen hos STUK. Derfor foreslår arbejdsgruppen, at godkendelsesprocessen afrundes med et personligt møde hos ministeren. Både som en fejring, men også for at markere begivenheden og understrege det ansvar, et nyt skoleinitiativ påtager sig. Herefter skal STUK følge op på den videre udvikling af skolen, hvilket bør omfatte hjemmesidetjek og anmeldte/uanmeldte tilsynsbesøg.

Initiativkredsen er ikke nødvendigvis identisk med skolebestyrelsen. Når en gruppe har taget initiativ til en friskole, opnået godkendelse og deraf følgende statsmidler, nedsættes en skolebestyrelse, der vælger skoleleder, som igen ansætter skolens lærere. Arbejdsgruppen har foreslået, at skolebestyrelsens medlemmer ved det første bestyrelsesmøde underskriver en erklæring om, at de i deres bestyrelsesarbejdet vil overholde frihed og folkestyre- samt uafhængighedskravet, herunder bestemmelsen om, at en friskole ikke må modtage midler fra institutioner, der ønsker at påvirke skolens undervisning.

En journalist ringede i den forgangne uge og spurgte, om vi i arbejdsgruppen ville gøre det umuligt for muslimer at danne friskoler. Svaret er for mig nærmest det modsatte. Det skal netop være muligt for muslimer – ligesom alle andre – at danne friskoler. Det er min bestemte overbevisning, at langt overvægten af danske muslimer er glade for demokratiet, og derfor ønsker, at deres børn bliver opdraget og uddannet til at være demokrater. De er ikke tjent med, at en håndfuld muslimske friskoler har stigmatiseret andre muslimske friskoler og kommende muslimske friskoler, derfor skal regler og tilsyn strammes, så en godkendt friskole kan undgå mistænke om, at man bryder regler.

Der har i tidens løb været udemokratisk tænkende kristne og politisk ideologiske friskoler, de blev lukkede, men man afskaffede ikke religiøse friskoler af den grund. Enkelte muslimske friskoler skal ikke ødelægge en stærk og åndfuld dansk skoletradition, som i årtier har været et sundt alternativ og udfordring til den gængse folkeskole.

Ufrie friskoler skal opdages – og lukkes. Ligesom enhver anden skole, der ikke lærer eleverne, at alle har samme rettigheder, uanset tro, race, kultur og køn. Men støttes skal de religiøse friskoler, der i demokratiets ånd formår at kombinere tro og viden. For sådanne skoler er et adelsmærke for demokratiet. Et synligt tegn på åndsfrihed.

Medlemmer af arbejdsgruppen:

Advokat Birgitte Arent Eiriksson, Justitia

Professor MSO Thomas Hoffmann, Københavns Universitet

Skoleleder Georg Høhling, Sct. Joseph Søstrenes Skole

Nærværende blogger