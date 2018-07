Er Labours antisemitisme nødvendig for at fremme palæstinensernes sag?

Er Labourlederen Jeremy Corbyn antisemit? Det mener det mangeårige Labourpalarmentariker Magaret Hodge. ”Antisemit og racist” kaldte hun forleden sin partileder, og hun får opbakning fra egne partifæller, konservative og 68 rabbinere med såvel ortodoks som liberal baggrund.

Årsagen er, at Labour forleden lavede sin egen definition af antisemitisme, der på fire punkter afviger fra IHRA (den internationale organisation til erindring om Holocaust). De fire synspunkter, man altså herefter kan give udtryk for UDEN, at man i Labour vil blive anklaget for antisemitisme, er:

At jøder er mere loyale over for Israel end deres eget land.

At kræve højere standarder for Israels opførsel end for andre lande.

At staten Israels eksistens bunder i racisme.

At sammenligne Israels politik i dag med nazisternes.

Mens de fire udsagn bundfælder sig, kan jeg oplyse, at den nye definition af antisemitisme er den foreløbige kulmination på en strid mellem Labours venstrefløj, kaldet Momentum-gruppen, som under den socialistisk-pacifistiske Corbyn har fået stor indflydelse. Her går man ind for et frit Palæstina, og ledende personlighede, som Londons tidligere borgmester Ken Livingstone, har givet udtryk for, at der var en forbindelse mellem Hitler og zionisme. Livingstone blev suspenderet af Labour, men det ville han ifølge Labours antisemitisme-definition ikke være blevet i dag.

Tilbage til de tankevækkende fire Labour-stuerene antisemitiske synspunkter, der kan de deles op i tre racistiske og ét historisk.

Er man jøde, mener Labour, at det skal kunne siges højt, at man naturnødvendigt tænker på en bestemt måde. Man er således notorisk mere loyal overfor Israel, end overfor det land, man er født i. Her begynder domino-argumentationen. For deraf følger, at når jøder i har et medført eller kulturelt loyalitetsgen, som bærer de Israelske blå-hvide farver, så har hver enkelt jøde påtaget sig et medansvar for staten Israels handlinger. Hvilket kun er rimeligt, for jøder i hele verden er alle skabs-israelere. Det giver Israel en international fordel, hvorfor man med rimelighed kan kræve, at Israel opfører sig bedre end alle andre demokratiske stater tilsammen. Heraf følger med logisk dominoeffekt, at når en stat er blevet givet til et folk på grund af deres race, er Israel et land, der hviler på en racistisk præmis. Man kan derfor på en måde sige, at Hitlers racistiske udryddelser har gavnet senere generationer af jøder over hele verden, og at staten Israel er det synlige bevis på dette. Argumentationskæden passer nøjagtig med Wikepedias definition af ”racisme”:

”Et menneskesyn, som viser både fordomme og diskrimination baseret på sociale opfattelser af biologiske eller kulturelle forskelle mellem folkeslag. Den viser sig ofte i sociale handlinger, praksis eller overbevisning, ideologi eller politiske systemer, der anser medlemmer af forskellige racer skal behandles forskelligt.”

Hvis man i Labour vil bane vej for den Palæstinensiske sag, er det et fuldt legitimt politisk projekt. Men er den palæstinensiske sag virkelig så svag, at man nødvendigvis må ændre internationale definitioner og tillade sig selv at argumentere antisemitisk og racistisk for at fremme den?